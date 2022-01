"Rashford devia falar com Ronaldo, tenho a certeza que lhe dirá as palavras certas"

Antigo avançado do Manchester United acredita que o internacional inglês se deveria aconselhar com Cristiano Ronaldo.

Num artigo para o jornal "The Sun", Dimitar Berbatov, antigo jogador do Manchester United, falou sobre Marcus Rashford, considerando que o avançado dos "red devils" se deveria aconselhar com Cristiano Ronaldo. Em causa as críticas de que o internacional inglês tem sido alvo, por marcar poucos golos - leva três em 15 jogos esta temporada.

"Quando eu era criticado, às vezes isso afetava-me. Tinha de trabalhar e de viver com isso. Mas nunca quis mudar e nenhum dos meus treinadores quis que eu mudasse a minha forma de jogar", começou por escrever o antigo internacional búlgaro.

"Olhando para trás, fico orgulhoso da forma como joguei, sinto falta de futebolistas que tinham uma forma diferente de ver o jogo. Precisamos de jogadores assim porque tudo começa na cabeça. Não é questão de correr como um louco, é de correr com inteligência. Todos os grandes jogadores sabem disso", continuou, antes de falar especificamente de Marcus Rashford.

"É importante que o treinador e os companheiros de equipa o ajudem. Têm pessoas incríveis no clube, ele devia falar com o Cristiano Ronaldo e pedir-lhe uns conselhos. Na minha altura, quando passei por isso, não falei com os meus colegas de equipa porque era muito tímido, mas foi um erro. Não há ninguém naquela equipa mais experiente, ele é um ícone no futebol, o Marcus [Rashford] devia falar com ele. Tenho a certeza que lhe dirá as palavras certas", concluiu sobre o avançado de 24 anos.