Rangnick elogia Ronaldo e diz: "Tens sempre de adaptar a tua ideia aos jogadores, não o contrário"

Novo treinador do Manchester United foi apresentado esta sexta-feira.

Ralf Rangnick foi esta quinta-feira apresentado como treinador do Manchester United. Em declarações aos jornalistas, o treinador alemão falou sobre Cristiano Ronaldo, deixando-lhe rasgados elogios após o bis na vitória de quinta-feira sobre o Arsenal [3-2].

"Tens sempre de adaptar o teu estilo ou a tua ideia de futebol aos jogadores que tens disponíveis, não o contrário. Vi Cristiano [Ronaldo] ontem [no triunfo do Manchester United sobre o Arsenal] na segunda parte, aos 36 anos... É um profissional fantástico, top. Nunca vi um jogador, com a sua idade, que mantivesse aquela forma física. Continua a ser um jogador que facilmente pode fazer a diferença", começou por dizer.

"Isto tem a ver com a forma como podemos desenvolver toda a equipa, não se trata apenas de Cristiano. Jogamos no campeonato mais competitivo do mundo, precisamos de todos os jogadores. Do que vi ontem de Cristiano, está pronto para fazer o que é preciso para ajudar a equipa", concluiu.