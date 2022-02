Rangnick e um elogio para Ronaldo: "Das melhores exibições desde que cheguei"

Técnico do Manchester United agradado com resposta do internacional português. Cristiano Ronaldo não marcava desde dezembro de 2021

A viver uma seca de golos, que durava desde o final de 2020, Cristiano Ronaldo voltou a fazer aquilo que tão bem sabe: bater os guarda-redes adversários. No final do encontro com o Brighton, Rangnick elogiou o jogo do português.

"O golo foi muito importante, não só porque marcou, mas também porque foi um grande golo. Foi importante para todos, mas no geral a sua exibição foi uma das melhores desde que eu cheguei", afirmou o técnico dos red devils, em declarações à imprensa inglesa.

Recorde-se que, para além de Cristiano Ronaldo, também Bruno Fernandes fez o gosto ao pé contra o Brighton, acabando com as dúvidas, no 2-0 definitivo. Dalot, o outro português do United, não marcou, mas voltou a ser titular.