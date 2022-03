Rangnick e a ausência de Ronaldo: "Tenho de acreditar no meu departamento médico..."

Cristiano Ronaldo falhou o dérbi de Manchester, que o United perdeu por 4-1 com o City, no Etihad.

O Manchester United saiu no domingo goleado do estádio Etihad pelo Manchester City, 4-1, em jogo da 28.ª jornada da Premier League em que Cristiano Ronaldo e Edinson Cavani estiveram ausentes, confirmando as notícias da Imprensa desportiva britânica antes do encontro.

Após a partida, o treinador Ralf Rangnick esclareceu a situação dos dois jogadores.

"Bem, tenho de acreditar no meu departamento médico. O nosso médico veio ter comigo na sexta-feira de manhã, antes do treino, e disse-me que Cristiano não podia treinar com os problemas que tem no flexor da anca. O mesmo aconteceu no sábado e é por isso que ele não pôde fazer parte da equipa", começou por explicar o técnico sobre o internacional português, antes de falar de Cavani, que continua com problemas físicos.

"Ajudaria alguma coisa dizer que é frustrante? É apenas um facto. Se os jogadores dizem ao médico e ao departamento médico que não podem jogar, como treinador, tenho de aceitar. Não posso forçar um jogador a jogar se ele não estiver disponível porque tem uma lesão", disse, antes de concluir:

"Edi [Edinson Cavani] treinou nos últimos dias e treinou bem, mas ele ainda sente [a lesão] depois das três sessões de treino. Ontem [sábado] à tarde, ele ainda não estava apto para jogar. É um facto. Como treinador, eu não posso forçar um jogador a jogar se ele não se sentir suficientemente apto e bem para isso."