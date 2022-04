Rangnick comenta a exibição de Ronaldo e o futuro do craque no United

CR7 fez um hat-trick frente ao Norwich, na ronda 33 da Premier League.

Um hat-trick do português Cristiano Ronaldo permitiu este sábado ao Manchester United vencer por 3-2 na receção ao lanterna vermelha Norwich e reentrar na corrida à Liga dos Campeões, em jogo da 33.ª jornada da Premier League. Após o encontro, o técnico Ralf Rangnick, que deixa o cargo no final da época, falou sobre a exibição do português e também do futuro do goleador dos "red devils".

"A decisão não é minha", afirmou aos jornalistas, citado pelo "Manchester Evening News". "Cristiano tem outro ano de contrato. Será uma decisão para o novo treinador tomar, juntamente com a estrutura", continuou.

Rangnick deixou também elogios à exibição do craque. "Mais uma vez, mostrou que pode fazer a diferença em momentos destes, em jogos destes e não é por acaso que tem o recorde de golos entre todos os jogadores na história. Mostrou isso mais uma vez", vincou.

O avançado internacional português voltou a salvar o Manchester United, através de um livre exemplarmente executado, aos 76 minutos, depois de ter colocado os "red devils" a vencer por 2-0, com golos marcados aos sete e 32 minutos, antes de os visitantes restabelecerem o empate.

Cristiano Ronaldo, que obteve o 60.º hat-trick da carreira, inaugurou o marcador após uma assistência de Elanga, na sequência de uma perda de bola de bola comprometedora de Ben Gibson, e aumentou a vantagem dos anfitriões com um desvio de cabeça, num canto marcado por Alex Telles.