Quatro situações terão deixado Ronaldo "chocado" com o Manchester United

Livro escrito por dois jornalistas do "Wall Street Journal", citado pelo jornal "The Sun", revela que jogador português ficou desagradado com várias situações quando regressou aos "red devils", em 2021.

Cristiano Ronaldo regressou ao Manchester United em 2021, numa decisão que não foi consensual no mundo do futebol. Se muitos consideraram ser um "tiro nos pés", outros viam o regresso com bons olhos e como possibilidade de o clube inglês regressar aos tempos áureos.

A verdade é que esta segunda passagem do internacional português nos "red devils" em pouco ou nada está a ser semelhante à primeira. Nesta segunda temporada, por exemplo, o tempo de utilização tem sido escasso.

Agora, de acordo com um livro escrito por dois jornalistas do "Wall Street Journal" ["Messi vs. Ronaldo: one Rivalry, two Goats, and the Era that remade the world's game" - "Messi vs. Ronaldo: uma rivalidade, dois melhores de todos os tempos e a era que recriou o jogo"], citado pelo jornal "The Sun", Cristiano Ronaldo terá ficado impressionado, pela negativa, com quatro situações no seu regresso a Old Trafford.

O internacional português ter-se-á começado por mostrar insatisfeito com Ralf Rangnick, treinador interino na segunda metade da época 2021/22. "Isto é um desastre", terá afirmado a um dirigente num evento organizado pela FIFA. Ronaldo também terá ficado "chocado" com a "falta de investimento no centro de treinos de Carrington" e "com o facto de o clube não ter evoluído desde a sua primeira saída para o Real Madrid, em 2009". Além disso, o avançado terá ainda ficado reticente por poucos jogadores mostrarem o nível de empenho necessário para manter os índices físicos elevados.