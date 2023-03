"Quando vejo o United perder por 7-0, só posso pensar que Ronaldo podia ter ajudado"

Declarações de Saha, antigo companheiro do português em Old Trafford.

Antigo companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Louis Saha não tem dúvidas que o craque português, agora no Al Nassr, teria sido útil para evitar a humilhação dos red devils em casa do Liverpool, onde a formação orientada por Erik ten Hag foi derrotada por 7-0, para a ronda 26 da Premier League.

"A saída de Ronaldo marcou um novo começo para o United e deu a Ten Hag uma página em branco para desenhar, que lhe permitiu estabelecer uma mentalidade vencedora no clube. Agora que a mentalidade do clube melhorou, penso que eles estariam ainda melhor se tivessem o Cristiano na frente. É claro que é difícil ter a certeza, mas, quando vejo o United a perder com o Liverpool, por 7-0, só posso pensar que o Cristiano podia ter ajudado", afirmou o antigo internacional francês, numa entrevista concedida ao portal britânico Compare.bet.

"Com todo o respeito ao legado de Cristiano e ao seu histórico no United, que fala por si, não podemos ignorar a mudança drástica na forma do United desde que Ronaldo saiu. Mas, ao mesmo tempo, foi uma situação muito difícil para Erik ten Hag lidar quando chegou ao Manchester United, e não correu bem. Mas não acho que seja por causa do Cristiano, mas sim pela mentalidade dos outros jogadores", disse ainda. "Com a comunicação certa, o nível certo de respeito, talvez pudesse ter sido encontrado um compromisso, mas ele ainda contribuiu para a ressurreição do Manchester United, pelo efeito que teve nos jogadores à sua volta. Ele aumentou a confiança e deu aos jogadores a liberdade de se expressarem, o que tem sido um grande fator na melhoria do United nesta época", rematou.

Ronaldo representa atualmente o Al Nassr, da Arábia Saudita, e apontou oito golos em sete jogos realizados até ao momento.