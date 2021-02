Christian Vieri, histórico avançado italiano, elogia a qualidade do plantel da Juventus e do CR7.

Esta quarta-feira há jogo entre Inter e Juventus nas meias-finais da Taça de Itália e, antes do encontro entre os rivais, Christian Vieri, avançado que representou os dois lados enquanto jogador, teceu elogios à qualidade de ambas as equipas, com destaque particular para... Cristiano Ronaldo.

"A Juve continua a poder ganhar tudo todos os anos, porque quando tens Cristiano Ronaldo começas sempre a ganhar 1-0. Têm uma equipa fantástica", começou por referir o antigo internacional transalpino, em declarações ao site Stats Perform.

Entre elogios a Andrea Pirlo, treinador da "vecchia signora" com quem partilhou o balneário da seleção, Vieri sublinha a profundidade do plantel "bianconero".

"Pode vencer tudo este ano, vamos ver o que acontece. Já venceram nove scudettos consecutivos, é natural que a motivação desapareça, mas têm capacidade para revalidar o título. Em termos de opções, nenhuma outra equipa tem as opções da Juventus. Continuam a ser os mais fortes. Tem 23 jogadores fantásticos e um banco recheado. Dybala começa no banco, Cuadrado começa no banco, Arthur começa no banco... Estamos a falar de jogadores fantásticos", rematou.