"Quando Ronaldo não está falta-nos 'killer instinct' na área"

Redação com Lusa

No final do jogo com a Atalanta, o treinador da Juventus, Andrea Pirlo, assumiu que a equipa acusou a ausência de Ronaldo

A Juventus perdeu este domingo, por 1-0, na visita à Atalanta, numa partida da 31.ª jornada da Serie A em que Cristiano Ronaldo esteve ausente, devido a lesão muscular, e atrasou-se na perseguição ao segundo lugar.

Com o português Félix Correia no banco, os bianconeri viram a Atalanta adiantar-se no marcador aos 87 minutos, por Ruslan Malinovsky, e foram ultrapassados pela própria equipa de Bérgamo, de quem estão agora a dois pontos, caindo para o quatro lugar da classificação.

No final do jogo, o treinador da Juventus, Andrea Pirlo, assumiu que a equipa acusou a ausência de Ronaldo: "Ronaldo não marcou 25 golos no campeonato por acaso. Ele é o nosso finalizador e, na primeira volta, fez um grande jogo. O Ronaldo adapta-se muito bem a este tipo de jogos porque é um campeão e, quando ele não está, falta-nos 'killer instinct' na área"

A equipa de Turim passa, com esta derrota, a estar a quatro pontos do segundo classificado, o AC Milan, que antes venceu o Génova por 2-1, com Rafael Leão a titular e Diogo Dalot em campo a partir dos 62 minutos.

A equipa orientada por Andrea Pirlo pode também ficar a 15 pontos do líder da Serie A, caso o Inter de Milão vença hoje na visita ao Nápoles