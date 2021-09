"Quando Ronaldo disse que queria sair da Juventus, só pensámos numa coisa"

Direção da Juventus decidiu traçar um novo plano desportivo em função da saída do craque português

Ainda a digerir a saída de Ronaldo da Juventus, após três épocas em Turim, o diretor de futebol bianconeri confessou que, assim que soube da vontade do atleta em deixar Itália, focou-se em alterar a estratégia desportiva e não substituir diretamente o craque.

"Quando o Ronaldo nos disse que queria ir embora, só pensámos numa coisa. E não foi: 'o Cristiano vai sair, temos de substituí-lo, mas sim 'o Cristiano vai embora, temos de antecipar o futuro'" da equipa, afirmou Federico Cherubini.

Em declarações, feitas esta sexta-feira, ao diário transalpino Tuttosport, o responsável da Juventus, confrontado com a aquisição de Moise Kean logo após a venda de Ronaldo, assegurou que o avançado italiano representa a mudança de paradigma.

"O Moise Kean não é o substituto do Ronaldo, mas sim o elemento de um plano desportivo para continuar a ganhar no futuro, apenas com um projeto diferente", completou Federico Cherubini.

O pedido de saída de Ronaldo da Juventus, confirmado pelo técnico Allegri, surgiu poucos dias depois de ter sido suplente utilizado na equipa italiana durante a visita ao terreno da Udinese, alinhando em apenas 31 minutos.