"Quando perdes o Cristiano Ronaldo, perdes 30 golos"

Ronaldo deixou a Juventus no final da última época e até à chegada de Vlahovic, os bianconeri sentiram a falta de um avançado, afirma De Ligt.

Matthijs de Ligt abordou a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus, dizendo que a perda de um jogador como o português é significativa - são "30 golos" a menos.

"Quando perdes o Ronaldo, perdes 30 golos. E como foi tão tarde, já perto do fecho do mercado de transferências, não deu para trazer alguém no imediato, como o Vlahovic. Foi algo que sentimos falta na primeira metade da época, sentimos falta de um avançado", admitiu o defesa-central da Juventus.

O neerlandês assumiu que a Juve "desistiu" do campeonato a certa altura, embora agora a diferença seja menor (sete pontos para Nápoles e Milan e cinco para o Inter).

"A determinada altura estivemos a 14 pontos do primeiro lugar, aí fomos obrigados a tirar o título da nossa cabeça. O nosso objetivo passou a ser a Liga dos Campeões e temos vindo a ganhar jogos assim enquanto Inter, Milan e Napoli continuam a perder pontos. Apesar disso era preciso um milagre para sermos campeões, ainda que a nossa situação esteja melhor agora do que há 13 jogos", explicou, em declarações ao portal Rondo, dos Países Baixos.