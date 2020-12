Qual a publicação no Instagram mais vista em 2020? A de Ronaldo sobre Maradona

A publicação na qual Ronaldo homenageou Maradona, no dia da morte do astro argentino, foi a mais vista na rede social Instagram durante 2020

A publicação na qual Cristiano Ronaldo homenageou Maradona, no dia da morte do astro argentino, foi a mais vista na rede social Instagram no ano de 2020. Segundo dados da rede social, o "post" teve 19,7 milhões de likes.

O craque português, que é atualmente a pessoa mais seguida no Instagram, com mais de 249 milhões de seguidores, prestou o tributo no dia da morte de Maradona, publicando uma fotografia na qual surgem ambos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

A homenagem de Messi a Maradona, falecido a 25 de novembro, surge na terceira posição deste ranking, com 16,4 milhões de gostos. A publicação ficou atrás do anúncio da morte de Chadwick Boseman, em agosto, com 19,1 milhões de likes na conta oficial do ator.