Quais os principais pedidos de Ronaldo à mesa? Chef italiano revela

O chef italiano Giorgio Barone, que trabalhou em casa de Ronaldo em Itália, revela que peixe, camarão e polvo são alguns dos pratos favoritos de CR7.

Cristiano Ronaldo é uma referência e um exemplo para muitos atletas além do rendimento desportivo. A condição física do craque português que agora regressou ao Manchester é impressionante e, agora, são reveladas algumas das preferências do jogador na hora de escolher o que comer.

O chef italiano Giorgio Barone, que trabalhou em casa de Ronaldo em Itália, revela que peixe, camarão e polvo são alguns dos pratos favoritos de CR7. Vitela, leguminosas e saladas também não faltam na alimentação do craque português. Barone conta ainda mais alguns segredos.

"Não há comida cara, mas sim comida saudável. Uso alimentos orgânicos e naturais: peixe, frango, vitela, ovos, abacate, óleo de coco e arroz preto. É preciso cuidar do corpo como se fosse um Ferrari. Eu cozinho com óleo de coco. Também é importante beber muita água, mas tem de ser purificada", começou por dizer Barone.

"Claro que tudo isto é combinado com treinos muito duros. O descanso é também fundamental, tanto como o treino ou a nutrição. Jantar cedo também é importante", continuou.

"O Cristiano é um campeão em tudo. Um grande homem, um grande pai e tem uma grande família", concluiu o chef.