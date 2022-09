Psicólogo Jordan Peterson e a conversa com Ronaldo: "Falou de alguns obstáculos que está a enfrentar"

Há duas semanas, Cristiano Ronaldo partilhou, nas redes sociais, uma fotografia em que aparece ao lado do conhecido psicólogo Jordan Peterson. O clínico revelou, agora, um pouco sobre o que conversou com o internacional português.

Jordan Peterson, famoso psicólogo canadiano que recentemente teve um encontro com Cristiano Ronaldo, esteve à conversa com o jornalista e apresentador britânico Piers Morgan num programa da Talk TV e o clínico explicou que foi consultado pelo avançado do Manchester United para falar sobre alguns problemas que o futebolista está a enfrentar.

"O Cristiano convidou-me para ir a casa dele ter com ele. Ele estava com alguns problemas há uns meses e um amigo dele enviou-lhe alguns dos meus vídeos. [Depois de ver], o Cristiano quis falar comigo, então convidou-me e estivemos à conversa durante umas horas em casa dele. Ele queria, sobretudo, falar sobre o que quer para o futuro e também sobre alguns obstáculos que está a enfrentar neste momento", revelou Jordan Peterson.