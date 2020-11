PSG sonha com Cristiano Ronaldo e não esconde: "Quem sabe, um dia..."

Leonardo, diretor desportivo dos parisienses, foi questionado sobre uma possível contratação do astro luso.

Poderá Cristiano Ronaldo vestir a camisola do Paris Saint-Germain? Para o clube francês, trata-se de um sonho que, a julgar pelas palavras do diretor desportivo Leonardo, não é para esconder.

Numa transmissão via Facebook em que esteve à conversa com os internautas, o dirigente do campeão gaulês foi questionado sobre uma eventual contratação do astro português e respondeu sem pudores.

"Quem sabe se, um dia, Cristiano Ronaldo não quererá mudar de equipa. Tudo o que sai em relação a ele... Em quantos clubes pode jogar um atleta assim, quatro ou cinco? É um círculo fechado e o PSG está nesse círculo, toda a gente fala sempre de nós", começou por atirar Leonardo, prosseguindo:

"Mas têm de existir oportunidades, determinadas situações e momentos... É normal que se fale disto, ainda que, devido à loucura do mercado, não esteja ao nosso alcance por agora", assegurou o antigo internacional brasileiro.

Ronaldo, recorde-se, cumpre a terceira temporada com as cores da Juventus, depois de já ter atuado no Sporting, no Manchester United e no Real Madrid.