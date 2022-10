Problema sanado: Ronaldo volta às opções e é titular no Manchester United

Depois de ser afastado do jogo com o Chelsea, Cristiano Ronaldo é titular diante do Sheriff, esta quinta-feira.

Cristiano Ronaldo é titular no Manchester United-Sheriff, que inicia às 20h00 desta quinta-feira e conta para a quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa. O avançado português está, assim, de regresso às opções de Erik ten Hag.

Recorde-se que CR7 recusou entrar em campo na partida diante do Tottenham, que os red devils venceram por 2-0, e, por esse motivo, foi afastado pelo clube do duelo com o Chelsea, no sábado.

Os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot também são titulares.