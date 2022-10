Presidente do Marselha sobre Ronaldo: "Estamos longe de ideias como essa..."

Pablo Longoria voltou a descartar qualquer interesse em contratar Cristiano Ronaldo, apesar de os rumores terem voltado a surgir

Ronaldo tem um pé fora do Manchester United e o Marselha voltou a surgir no horizonte, de acordo com alguns rumores. E de novo o seu presidente, Pablo Longoria, veio a público descartar essa possibilidade, como já havia feito a 25 de agosto, na altura à margem do sorteio da Liga dos Campeões.

"O futebol é muito claro. Fazes o que podes com os meios à disposição, mas com equilíbrio financeiro. Tens procurar ter resultados, melhorar a equipa, mas mantendo a estabilidade financeira. Isso é algo fundamental nesta altura. Temos de manter essa sustentabilidade. Estamos bem longe de ideias como essa, de contratar grandes estrelas. Estamos mais focados nos jogadores de equipa, que colocam em campo exibições individuais em prol da equipa. Temos um projeto onde todos têm de trabalhar para o coletivo", comentou Longoria, à RMC Sport.

No verão, Longoria já tinha colocado de parte o cenário que agora voltou à tona: "Pedir para trazermos Cristiano Ronaldo é como pedir para trazermos Kevin De Bruyne, Darwin Nuñez, Erling Haaland. Sonhar é uma coisa linda."