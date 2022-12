Presidente do Al-Nassr sobre Ronaldo: "Maioria do que tem sido escrito é mentira"

Cristiano Ronaldo com a camisola de Portugal no Mundial do Catar

Declarações esta segunda-feira de Musli Al-Muammar.

No mesmo dia em que surgiram informações dando conta que os exames médicos de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr já estariam agendados, Musli Al-Muammar, presidente do clube saudita, veio colocar alguma água na fervura, assegurando que nada está fechado e garantindo mesmo que muito do que tem sido escrito não corresponde à verdade.

"Ronaldo não está certo e a maioria do que tem sido escrito e dito na comunicação social é mentira", afirmou aos jornalistas após o empate a dois golos frente ao Al-Hilal, jogo do campeonato daquele país asiático.

Ronaldo, recorde-se, está livre no mercado após ter rescindido contrato com o Manchester United, antes do Mundial do Catar. O Al-Nassr tem sido insistentemente apontado como o mais provável destino, com um milionário contrato de dois anos e meio.