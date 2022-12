Presidente do Al Nassr atira: "Cristiano Ronaldo? Não conheço"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Líder dos sauditas respondeu a um jornalista à entrada das instalações do clube

Musalli Al-Muammar, presidente do Al Nassr, da Arábia Saudita, respondeu a um jornalista que acompanha a equipa sobre Ronaldo, afirmando que não sabe quem é o jogador português.

"Onde está Ronaldo?", questionou o jornalista. "Quem?", respondeu Al-Muammar. "Não conheces o Ronaldo?", atirou o jornalista. "Não, não o conheço", finalizou o líder do clube que chegou a ser apontado como destino certo de Cristiano Ronaldo.

O próprio Ronaldo, na zona mista durante o Mundial do Catar, disse que não era verdade que fosse para o Al Nassr. Para já, sem clube depois de rescindir com o Manchester United, Ronaldo está desde ontem a treinar nas instalações do Real Madrid, em Valdebebas.

Há dias, o treinador do Al Nassr, Rudi Garcia, deu a entender que o jogador português é bem-vindo no clube.