Presidente da Liga australiana quer Ronaldo e oferece "muito amor e respeito"

Danny Townsend, presidente da Liga australiana de futebol, disse ter feito uma proposta a Jorge Mendes para que o empresário leve Cristiano Ronaldo para aquele país.

Danny Townsend, presidente da A-League, a Liga de futebol profissional da Austrália, revelou ter feito uma proposta para conseguir levar Cristiano Ronaldo para aquele país da Oceânia. Em declarações à imprensa australiana, o dirigente disse ter contactado o empresário Jorge Mendes para mostrar interesse em receber o internacional português.

Depois da entrevista de CR7 ao jornal The Sun, em que disse que se sente "traído", é muito provável que o futuro do madeirense não passe por Old Trafford. Aproveitando o momento, Townsend apontou que "Ronaldo disse que não tem amor nem respeito no Manchester United" e que isso seria diferente na Austrália: "Aqui, nós vamos dar-lhe muito amor e respeito, certamente", referiu em declarações ao grupo de media "News Corp".

"Podemos não ser capazes de competir financeiramente com outras ofertas, mas podemos competir de outras maneiras", acrescentou.

"Obviamente, é uma tentativa difícil de concretizar, mas gostaríamos de o ter cá, portanto, vamos ver o que acontece", declarou ainda Townsend à rádio "SportsFM".

Nani, amigo e antigo companheiro de equipa de Ronaldo, joga no Melbourne Victory, da Austrália.