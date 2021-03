Cristiano Ronaldo recebeu este domingo uma camisola comemorativa dos 770 golos marcados ao longo da carreira. Antes do jogo entre a Juventus e o Benevento, Andrea Agnelli, presidente dos "bianconeri", ofereceu ao astro uma camisola do clube com a inscrição "G. O. A. T" em vez do nome, correspondente a "Greatest Of All Time" [Melhor de Todos os Tempos]. Veja o vídeo do momento.