Presidente da Federação saudita: "Adoraríamos ter Cristiano Ronaldo na nossa Liga"

Yasser Al-Misehal confirmou que a possibilidade de CR7 rumar à Arábia Saudita é real, admitindo que a sua chegada teria um efeito benéfico para a respetiva Liga.

Yasser Al-Misehal, presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita prestou declarações esta terça-feira ao jornal Marca, confirmando que Cristiano Ronaldo recebeu uma proposta de um clube da respetiva Liga e mostrando-se entusiasmado com a possibilidade de o astro português a aceitar.

"Vou ser muito honesto. Enquanto Federação, não podemos interferir nos assuntos entre um clube saudita e um jogador. Mas adoraríamos ter este jogador [Ronaldo] na nossa Liga. Queremos surpreender ao ter mais jogadores de topo de qualquer parte do Mundo. Enquanto Federação, ficaríamos mais do que felizes. Gostaríamos de trazê-lo para cá", afirmou o dirigente.

Reforçando tratar-se de uma proposta que ainda carece de resposta, o máximo representante do futebol saudita evitou confirmar os valores da noticiada proposta do Al Nassr por Cristiano Ronaldo - cerca de 200 milhões de euros anuais com vista a um contrato de dois ano e meio.

Disse, no entanto, que se esses valores forem reais, é porque o emblema que os apresentou está financeiramente capaz de os suportar.

"Cada clube tem de cumprir com os compromissos financeiros da Liga. Não creio que o Al Nassr, se é esse clube, ponha um valor em cima da mesa antes de justificar esse gasto. Não creio que o possa fazer sem ter coberto as obrigações financeiras. Se não, poderia criar um problema na Liga", alertou Yasser Al-Misehal.

Cristiano Ronaldo está em busca de um novo clube, após ter rescindido contrato com o Manchester United.