Presença de Ronaldo no jogo com Brentford levanta dúvidas a Rangnick

Cristiano Ronaldo, craque do Manchester United

Técnico germânico necessita de nova sessão de preparação para confirmar disponibilidade do capitão da Seleção

Ausente do último jogo frente ao Aston Villa, Ronaldo não é presença garantida no próximo duelo do Manchester United. Ralf Rangnick admitiu, esta terça-feira, que precisa de mais um treino para saber se o português está em condições de atuar.

"O Cristiano treinou ontem [segunda-feira], por isso acredito que vai trabalhar também hoje. Na conferência de imprensa antes do jogo com o Aston Villa, estava convencido que o Cristiano estaria disponível e não esteve (...). Depois do treino de hoje saberemos se estará disponível", afirmou o treinador, à Imprensa britânica.

Cristiano Ronaldo ficara de fora da ficha do jogo diante do Aston Villa, relativo à terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, em 10 de janeiro, por causa de dores "num músculo da anca", pelo que regressou aos treinos de forma condicionada.

Rangnick estimou, então, que o problema físico do capitão da Seleção "não será nada sério", pelo que deverá, não obstante alguma incerteza, participar no duelo da 17.ª jornada da Premier League, em visita ao Brentford, esta quarta-feira.