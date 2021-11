"Preferia Ronaldo em Itália, mesmo que isso me custe alguns golos sofridos"

Redação com Lusa

Declarações de Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, antes do jogo com o Manchester United.

O treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini, lamentou esta segunda-feira que o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo tenha trocado a Juventus pelo Manchester United, na véspera do jogo com os ingleses, para a Liga dos Campeões.

"Trouxe um valor acrescido ao nosso campeonato. Pessoalmente, fiquei desiludido com o seu regresso a Inglaterra, preferia que continuasse em Itália, porque desejo sempre que os melhores futebolistas joguem em Itália, mesmo que isso me custe alguns golos sofridos", observou Gasperini.

Em conferência de imprensa relativa ao jogo com o Manchester United, na terça-feira, em Bérgamo, da quarta jornada do Grupo F da Champions, o treinador da equipa italiana qualificou o avançado português de "uma máquina de fazer golos incrível".

"Posso dizer que é um jogador extraordinário, mas tenho a impressão de estar a dizer uma banalidade", reforçou o técnico da Atalanta, que tem os mesmos pontos do Villarreal (quatro), menos dois do que o líder Manchester United e mais um relativamente aos suíços do Young Boys, últimos classificados.

Cristiano Ronaldo regressou esta época ao Manchester United - clube que já tinha representado entre 2003 e 2009 -, após três temporadas ao serviço da Juventus, durante as quais conquistou dois títulos de campeão de Itália (2018/19 e 2019/20).