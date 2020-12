"Posso convidar Ronaldo e Messi para comerem na minha mesa"

Lewandowski arrecadou o prémio The Best em 2020

Robert Lewandowski, vencedor do The Best 2020, fala sobre a aproximação ao nível dos dois astros do futebol mundial.

Robert Lewandowski, goleador em série do Bayern, intrometeu-se na habitual rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, arrebatando o prémio The Best, da FIFA, detinado ao melhor jogador do Mundo em 2020.

O avançado polaco concedeu uma entrevista à France Football e falou sobre as comparações com os dois astros do futebol mundial, sempre num tom bem-humorado.

"Messi e Ronaldo têm-se sentado na mesma mesa, lá no topo, durante muito tempo e é isso que os torna incomparáveis. Nesse sentido, não consigo imaginar-me ao lado deles", começou por referir "Lewy", prosseguindo:

"Se olharmos para os números deste ano e mesmo para os de anos anteriores, penso que tenho estado muito bem a nível de desempenho e golos marcados. Não podendo estar na mesa de Messi e Ronaldo, acho que posso convidá-los para comerem na minha!", afiançou Lewandowski, de 32 anos, apontando a melhorias no futuro próximo.

"Tenho vontade de progredir e isso é o mais importante, porque sei que tenho tempo limitado e o progresso não é algo instantâneo. O problema, por vezes, é que as pessoas querem que o trabalho invisível que fazes esteja à mostra no momento, imediatamente. A paciência é uma virtude importante, tanto no futebol como na vida", rematou o ponta de lança do Bayern.