Possível estreia de Ronaldo poderá não ter transmissão na televisão inglesa

Jogo que poderá marcar o regresso de Ronaldo a Old Trafford pode não ser transmitido em direto em Inglaterra.

O Manchester United recebe no sábado o Newcastle, em jogo da quarta jornada da Premier League, agendado para as 15h00, que poderá marcar a estreia de Cristiano Ronaldo no seu regresso a Old Trafford.

Se até aqui tudo parece normal, a verdade é que o espanto pode surgir quando lhe dissermos que este regresso poderá não ter transmissão em direto... na própria televisão inglesa.

É que o jogo foi marcado precisamente para o horário em que as partidas não têm transmissão televisiva em Inglaterra - as federações podem escolher um intervalo de duas horas e meia, aos fins de semana, em que os jogos não podem ser transmitidos em direto -, de forma a incentivar os adeptos a irem ao estádio: entre as 14h45 e as 15h15.

Inglaterra junta-se assim a Cuba, Turquemenistão, Coreia do Norte e Afeganistão na lista de países que não irão transmitir o Manchester United-Newcastle.