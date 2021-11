Porta do United está mais aberta ? "No mundo de hoje as coisas são mais fáceis"

Cristiano Ronaldo refletiu e comparou as gerações mais novas com a sua

Será o futebol de hoje mais fácil para os jovens do que era há 17, 18 anos atrás? Cristiano Ronaldo, um dos mais bem-sucedidos jogadores de sempre, refletiu sobre o tema e apresentou a sua visão.

"Eu não critico ninguém, esse não é o meu papel. Sou muito criticado, não vou fazer o mesmo. Mas não estou a falar apenas de futebol, esta nova geração provavelmente desde os anos 90, 95, vê a vida, o futebol e os problemas de uma forma diferente. Tem de sair de si. Tem de aceitar alguns pontos com os quais não concorda", explicou Ronaldo, que foi até mais longe, numa análise abrangente que não só a desportiva.

"Lembro-me que na minha geração, a de 85, era mais difícil jogar na primeira equipa. Lembro-me como era difícil jogar pelo Manchester United, também com a selecção nacional, mas no mundo actual as coisas são mais fáceis e não as valorizam o suficiente, é o que eu penso. Se queres aprender, tens que o fazer. Se te limitas a falar, pode ser bom, mas não chega, deves demonstrar com atos", finalizou.