"Porque não deixaram Cristiano Ronaldo sair, se não faz parte dos planos?"

O internacional português recolheu aos balneários antes do apito final do jogo com o Tottenham, quando se apercebeu que não seria utilizado por Erik ten Hag.

Está instalada a polémica no Manchester United, com Cristiano Ronaldo e Erik ten Hag como figuras centrais. Depois de o técnico neerlandês ter decidido não utilizar o internacional português na vitória do Manchester United sobre o Tottenham (2-0), na quarta-feira, o avançado, quando se apercebeu que não ia jogar, nos minutos finais da partida, recolheu aos balneários.

O jornal The Athletic acrescenta que Ronaldo abandonou mesmo Old Trafford antes do final da partida.

Ora, Rio Ferdinand, antigo central dos red devils e atual comentador da Sky Sports, em reação ao momento, começou por tentar descortinar a razão de o técnico não ter decidido colocar CR7 em campo.

"A única explicação é o Ronaldo estar a ser poupado para o jogo de sábado frente ao Chelsea. É a única justificação lógica. Hoje [ontem] não jogou e aposto que deve estar furioso, não esperaria outra coisa dele", afirmou, em direto para o seu canal de Youtube, "Five".

Ferdinand considera que o próximo mercado de inverno será determinante para a resolução do atrito, aconselhando Ten Hag a permitir a saída de Ronaldo, caso não o veja como um titular regular na segunda metade da época.

"O treinador tem de pensar muito bem no que vai fazer na próxima janela. Se não vê o Ronaldo mais vezes como titular do que como suplente, penso que terá de o libertar, deixar sair. Não é justo para ninguém - clube, os jogadores, o Erik ou o Cristiano - que a cada jogo que ele não começa, haja um: "Porque é que o Ronaldo não é titular?´, e essa passa a ser a história. O United venceu por 2-0 e amanhã [hoje] a grande história vai ser o Ronaldo, e isso não está certo. Porque não o deixaram sair, se de facto não faz parte dos planos?", questionou, com um tom de desaprovação.

O antigo internacional inglês acabou mesmo por lançar críticas à forma como o treinador tem gerido Ronaldo, considerando que o problema só irá desaparecer até que o astro madeirense deixe Old Trafford.

"Espanta-me que, perante alguém com o perfil e o currículo do Ronaldo, o treinador não tenha pensado, antes da época começar: "Vou usá-lo ou não? Quero-o na equipa?". Creio que isto vai perseguir Ten Hag até Ronaldo sair, devido ao seu estatuto de estrela", concluiu.