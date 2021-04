Plano de Paratici é ter Ronaldo e fazer de Dybala uma moeda de troca

Cristiano Ronaldo marcou o golo do empate da Juve

Investimento para 2021/22 depende da qualificação para a Liga dos Campeões, mas a Juventus quererá contar com o capitão de Portugal, escreve o "Tuttosport"

Cristiano Ronaldo terá ficado de dar uma resposta até final da época quanto ao futuro. Com contrato até 2021, a prioridade da Juventus é ficar com o português, escreve o "Tuttosport", sendo que só o negociaria se Ronaldo admitisse querer sair depois de cumprir o último ano de contrato. Porque, para já, os 31 golos do português na época, 24 deles na Serie A, convencem o emblema de Turim.

Assim, os planos de Fabio Paratici, diretor dos bianconeri, é dotar a linha da frente de novos nomes. Em agenda está o regresso de Moise Kean, que foi vendido ao Everton por 27,5 M€ e que está agora cedido pelos toffees ao PSG.

Kean, porém, não é o único elemento do atual plantel parisiense que interessa. Icardi, o ex-capitão do Inter, é o mais desejado para a posição de número 9 e, para evitar gastos financeiros avultados, a Juventus estaria disposta a fazer uma negociação com Dybala.

O argentino termina contrato em 2022 e está no lote dos que deverá sair de Turim, face ao elevado salário e ao menor rendimento fruto das lesões que tem sofrido.

A juntar ao desenho do ataque, a Juve não deverá avançar por Morata, que está cedido pelo Atlético de Madrid, e pode, sim, preferir uma solução mais barata: ou Milik, emprestado pelo Nápoles ao Marselha, ou um jovem menos cotado.

Tudo dependerá do apuramento para a Liga dos Campeões. Neste momento, a Juve está empatado com o Nápoles no quarto lugar e os dois digladiam-se amanhã.