Pirlo sem pensar no FC Porto e com nota sobre Ronaldo: "Cerrou os dentes"

Treinador da Juventus garante que o foco da equipa está somente no jogo com a Lázio e elogia o português.

A Juventus vai jogar o "tudo ou nada" na Liga dos Campeões na terça-feira, quando receber o FC Porto na segunda mão dos oitavos de final da prova, depois de ter perdido por 2-1 no Dragão. Contudo, antes do duelo com os campeões portugueses, terá pela frente outra prova de fogo: a Lázio, em partida da Liga italiana.

Por esse motivo, o treinador dos "bianconeri" assegura que ainda não está a pensar no encontro com os dragões e que o foco, por agora, está totalmente centrado no adversário deste sábado.

"Todos os jogos são decisivos para a Juventus. Agora vamos ter a Lázio pela frente, num jogo importante naquilo que é a continuidade do campeonato. Depois, pensaremos no FC Porto. Estou habituado a pensar jogo a jogo e não nos que vêm depois, porque o presente é o jogo de sábado. Temos de concentrar-nos com toda a força no jogo com a Lázio", vincou Andrea Pirlo, que aproveitou para tecer elogios a Cristiano Ronaldo.

"Se Ronaldo precisa de descansar? Quando tens muitos jogos seguidos, é natural que precises de um ou dois dias para descansar. Mas conto com todos neste momento e, por isso, ele cerrou os dentes e vai cerrá-los nos próximos jogos, enquanto precisarmos. Ele já provou que é um grande profissional dentro e fora do campo, dá sempre o exemplo e vai continuar a fazê-lo sempre", rematou Pirlo sobre o CR7.