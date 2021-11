Pink faz pedido a Cristiano Ronaldo e o avançado concretiza sonho de duas crianças

A cantora Pink utilizou as redes sociais para chegar à fala com Cristiano Ronaldo e pedir-lhe duas camisolas do craque para duas crianças que está a ajudar. O português mostrou-se disponível para cumprir o desejo.

Cristiano Ronaldo acedeu ao pedido de Pink, cantora norte-americana que se dirigiu ao internacional português para conseguir duas camisolas do jogador para concretizar o sonho de duas crianças. No Twitter, o avançado mostrou-se logo disponível para ajudar.

"Olá, Cristiano. Estou a apadrinhar duas crianças este ano, pelo Natal, que não querem nada mais do que uma das tuas camisolas. Não têm muito, mas estou estou determinada a fazer isto acontecer. Achas que me podes enviar duas camisolas e assim ajudar a mudar as suas vidas? Sei que fazes coisas maravilhosas mas...", escreveu Pink, na rede social mencionada.

"Olá, Pink. Fico feliz por poder ajudar. Vou arranjar umas camisolas assinadas para essas crianças, sem problema. Parabéns por fazeres isto acontecer", respondeu o futebolista do Manchester United.