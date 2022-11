Piers Morgan revela mais sobre a entrevista de Ronaldo: o futuro e o episódio contra o Tottenham

Esta segunda-feira, o jornalista Piers Morgan, que entrevistou Cristiano Ronaldo para o jornal The Sun, esteve à conversa com a rádio talkSPORT e revelou mais alguns assuntos abordados na bombástica entrevista - ontem foram divulgadas partes e saber-se-á mais nos próximos dias.

Futuro de CR7: "O Ronaldo quer estar numa equipa competitiva, que jogue a Liga dos Campeões, e que lhe permita jogar ao mais alto nível mais uns anos. Ele quer retirar-se por volta dos 40. Ele não me disse que vai sair, mas está consciente de que, ao dar esta entrevista, o fim do percurso no Manchester United poderá estar próximo. Ele não é estúpido, sabe disso."

Recusou a entrar frente ao Tottenham: "O Ronaldo admite que não deveria ter feito o que fez. Diz que pediu desculpa aos companheiros de equipa, mas não lamenta ter dito a Ten Hag que não entrava. Quando o Manchester United estava a ser esmagado pelo Manchester City, o Ten Hag não colocou o Ronaldo em campo, dizendo que não o queria desrespeitar ao fazendo-o entrar nos minutos finais. Mas algumas semanas depois, contra o Tottenham, ordenou que Ronaldo entrasse a três minutos dos 90'. É o mesmo treinador que, semanas antes, disse que não iria fazer uma coisa destas."

Sobre Ten Hag: "Como o Ronaldo diz na entrevista, o Ten Hag é muito bom a dizer uma coisa à comunicação social, mas é diferente o que faz por trás dos holofotes. E o Cristiano sente-se frustrado com algumas coisas que aconteceram."