Piers Morgan e o póquer de Ronaldo: "Nada mau para alguém com 38 anos..."

Craque português fez quatro golos ao Al Wehda, dias depois de ter feito o primeiro com a camisola do Al Nassr. Apresentador gostou do que viu

Piers Morgan recorreu às redes sociais para reagir ao póquer de Cristiano Ronaldo, diante do Al Wehda. O apresentador gostou da exibição do craque português e lembrou que o feito deve ser assinalado tendo em conta a idade avançada do jogador.

"Nada mau para alguém com 38 anos...", referiu, na sua conta de twitter, juntando à descrição um vídeo com os quatro golos de CR7.

A última vez que Ronaldo tinha marcado quatro golos num jogo foi pela Seleção, a 10 de setembro de 2019, contra a Lituânia, há precisamente três anos e cinco meses.