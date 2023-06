Piers Morgan e a ida de Messi para a MLS: "Vamos ouvir o que disseram sobre Ronaldo?"

Apresentador britânico recorreu às redes sociais para comentar a iminente ida do argentino para o Inter Miami

Piers Morgan já comentou a possível ida de Lionel Messi para a MLS e para o Inter Miami. O apresentador foi irónico nas redes sociais, lembrando comentários passados sobre o amigo Cristiano Ronaldo.

"Portanto, Messi deixa o futebol de elite aos 35 anos, três anos antes de Cristiano Ronaldo. Presumivelmente, agora vamos ler e ouvir todas as coisas contundentes que os comentadores desportivos escreveram e disseram sobre o Cristiano, certo? Spoiler: não, não vamos", escreveu o popular apresentador, na sua conta de Twitter.

Leia também Ténis Sabalenka esperou na rede, Svitolina não a cumprimentou e o público assobiou Aryna Sabalenka, número dois mundial, qualificou-se esta terça-feira pela primeira vez para as meias-finais de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, ao vencer a ucraniana Elina Svitolina. Após o final, gerou-se um momento de alguma controvérsia, com a vencedora, bielorrussa, a ficar à espera da vencida, ucraniana, que não a cumprimentou, como já vem acontecendo ultimamente. Público de Paris não gostou do momento e voltou a assobiar uma atleta ucraniana