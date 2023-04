Piers Morgan destaca golo de Ronaldo e visa Ten Hag: "Das piores decisões da história..."

Avançado português bisou na goleada do Al Nassr sobre o Al Adalh (5-0) e o jornalista britânico aproveitou para mandar um recado ao treinador do Manchester United, criticando a sua decisão de deixar sair o avançado português e receber Wout Weghorst por empréstimo no mercado de inverno.

Cristiano Ronaldo bisou na terça-feira na goleada do Al Nassr ao Al Adalh (5-0), na 22.ª jornada da Liga saudita, subindo ao quinto lugar dos melhores marcadores do campeonato, com 11 golos.

Piers Morgan, jornalista britânico que conduziu a polémica entrevista que antecedeu a rescisão de contrato do avançado português com o Manchester United, em novembro do ano passado, recorreu às redes sociais para destacar o segundo golo de CR7, aos 66 minutos, mandando ainda uma "farpa" a Erik ten Hag.

"Mais dois golos para Cristiano até ao momento, incluindo este soberbo, que volta a mostrar mais uma vez que a decisão de Ten Hag em trocá-lo por Wout Weghorst foi uma das piores na história do futebol", escreveu na conta de Twitter.

Com o bis, Cristiano Ronaldo é o quinto classificado da lista dos melhores marcadores da Liga saudita, com 11 golos em apenas oito jogos e a cinco de um duo de líderes: o nigeriano Odion Ighalo (Al Hilal) e o colega de equipa Anderson Talisca, que também bisaram nesta jornada.

Por outro lado, Weghorst, avançado neerlandês emprestado pelo Burnley ao United no mercado de inverno, soma dois golos e quatro assistências em 19 jogos disputados até ao momento.