Piers Morgan defende Ronaldo: "Está em melhor forma do que Rooney alguma vez esteve"

Jornalista britânico respondeu às palavras do antigo avançado, que defendeu que o Manchester United devia prescindir de elementos como Pogba e Cristiano Ronaldo e apostar nos mais jovens.

Na companhia de Jamie Carragher e na antena da Sky Sports, Wayne Rooney, lenda do Manchester United, deixou algumas ideias sobre o futuro dos red devils. O antigo avançado questionou a forma de Cristiano Ronaldo, por exemplo, e defendeu que o clube devia apostar em jogadores mais jovens.

Piers Morgan, jornalista britânico, utilizou as redes sociais para discordar de Rooney e defender o internacional português, considerado "velho" pelo antigo companheiro de equipa no ataque do Manchester United.

Leia também Vídeos O momento que deixou o mundo do ténis em choque: perde e agride adversário Michael Kouame, promessa do ténis francês, com apenas 15 anos, agrediu o ganês Raphael Nii Ankra no final de um jogo que perdeu em três sets (6-2, 6-7 e 7-6), num torneio organizado pela Federação Internacional de Ténis.

"A) Ronaldo já marcou 18 golos esta temporada num Man. United fraco, com 37 anos. A última vez que Rooney marcou 20 golos numa temporada pelo United, tinha 27 anos. B) Ronaldo ainda está numa forma física melhor do que Rooney alguma vez esteve. C) Não há nenhum jogador no Mundo com mais 'fome' que Cristiano Ronaldo", escreveu o jornalista na sua conta de twitter.