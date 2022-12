Piers Morgan defende Cristiano Ronaldo: "Aqueles que gozam com ele..."

Apresentador inglês recorreu às redes sociais para comentar as lágrimas do craque português

Piers Morgan não gostou da última imagem de Cristiano Ronaldo no Mundial do Catar. O apresentador dirigiu palavras de conforto ao craque português.

"Muito triste ver Cristiano em lágrimas por o seu sonho de vencer o Mundial ter terminado. Aqueles que gozam com ele devem lembrar-se do que ele fez pelo futebol. Para mim, ele é o GOAT e um grande tipo que teve o ano mais difícil da sua vida dentro e fora do campo. Ele ganhou o nosso respeito", escreveu o apresentador, nas suas redes sociais.