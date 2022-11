Piers Morgan compara o United à máfia: "Parece algo que Don Corleone diria"

Jornalista inglês disse que comunicado do clube após a entrevista parece saído da boca de Don Corleone

A entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan bateu recordes de visualizações nos meios da Talk TV e nos canais do próprio jornalista inglês e gerou ondas em todo o mundo. Quem não gostou foi obviamente o Manchester United, que já respondeu em comunicando anunciando que vai dar "os passos apropriados", que segundo os media britânicos levarão à rescisão de contrato do internacional português. E Piers Morgan já atacou, nas redes sociais, a reação do clube.

"Isto parece algo que Don Corleone diria. Devia o Cristiano aguentar os cavalos?", atirou, juntando dos emoticons com gargalhadas. Don Corleone, recorde-se, era a personagem fictícia da trilogia de filmes de O Padrinho, sobre a máfia.

This sounds like something Don Corleone would say. Should Cristiano keep his horses locked up? https://t.co/A9g6XmYkzg - Piers Morgan (@piersmorgan) November 18, 2022

O jornalista tem comentado a entrevista e as suas consequências e classificou a conversa com Ronaldo como a sua "favorita de todos os tempos". "Um ícone do desporto a abrir o seu coração como nunca antes, fazendo de forma crua com honestidade e paixão, sabendo que ia gerar ambiente escaldante, mas acreditando que era altura de falar. Obrigado Cristiano, tens classe dentro e fora do campo", escreveu.

That was my all-time favourite interview. A sporting icon baring his soul as never before & doing it with such raw honesty & passion, knowing it would attract a lot of heat but believing it was time to speak out. Thanks ⁦@Cristiano⁩ - you"re a class act, on & off the pitch. pic.twitter.com/4hwTzk7Lhj - Piers Morgan (@piersmorgan) November 17, 2022

