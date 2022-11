Pier Morgan: "Ronaldo sabia que iria incendiar as coisas, mas sentiu que devia fazer isto"

Piers Morgan, jornalista que entrevistou Cristiano Ronaldo, revela que foi o jogador que pediu para falar.

Em declarações à rádio britânica talkSPORT, o jornalista Piers Morgan, que entrevistou Cristiano Ronaldo para o jornal inglês The Sun, explicou que foi o avançado português a solicitar a conversa e revelou que o futebolista tinha vontade de "dizer a verdade", mesmo sabendo que iria ser "incendiário".

"O Cristiano pediu-me para fazer isto. Tão simples como isso. Ele pediu-me. Ele pensou nisto por algum tempo. Não é segredo que ele sente uma profunda frustração pelo que se passa no Manchester United ao longo do último ano. Ele sentiu que era altura para falar e sabia que iria incendiar as coisas. Sabia que iria abanar algumas gaiolas, mas também sente que devia fazer isto. Ele sabe que as pessoas vão criticá-lo, mas também sabe que o que está a dizer é verdade. Às vezes a verdade dói", atirou.

"Não vou dizer quando a entrevista foi feita, mas foi recentemente. Fica entre mim e ele. Creio que o timing tem a ver com o Mundial. Ele está agora com Portugal, que tem boa equipa e que pode fazer um bom Mundial. Isso dá-lhe um mês fora do United. Dá tempo para as coisas se resolverem e voltar. Como ele disse na entrevista, ele ama o Manchester United e ama os adeptos. Mas ele tem a opinião de que o clube está estagnado e não percebe o porquê. Se ele não falasse, nada iria mudar", acrescentou Piers Morgan.