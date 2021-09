"Perguntei a Ronaldo o que estava a fazer: 'A praticar o festejo do próximo golo...'"

Episódio recordado por Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Conselho Diretivo do Bayern entre 2002 a 2021.

Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Conselho Diretivo do Bayern entre 2002 e 2021, abordou, em entrevista ao jornal Bild, o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, depois de passagens por Real Madrid e Juventus.

"Ele [Cristiano Ronaldo] é um fenómeno. Tem 36 anos, já joga há 20 anos ao melhor nível. Tem uma parte superior do corpo como Adónis [conhecido na mitologia grega pela beleza e por despertar o interesse de Afrodite, a deusa do amor]", começou por dizer o alemão, antes de recordar um caricato episódio, em Itália.

"Lembro-me de uma cena quando estava Turim [na Juventus]. De repente, estava parado atrás de uma porta com as mãos no ar. Perguntei-lhe o que estava a fazer e ele respondeu-me: 'Estou a praticar o festejo do meu próximo golo...'", concluiu sobre o português.