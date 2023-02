Pepe sobre Ronaldo: "Acho que é muito barato criticar"

Pepe com Ronaldo

Excertos de uma entrevista de Pepe à Sport TV

Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita: "Sim [tem visto jogos] e até lhe disse que o sentia feliz. Vendo-o nos jogos. Nota-se.

Carinho na nova realidade: "Não sei, porque eu não estou lá. Mas sinto que ele está feliz, sinto isso e disse-lhe por telefone. [Ele confirmou?] Disse que estava bem, que estava feliz. Mas acho que o mais importante é ele sentir isso e a família também"

Lidou mal com criticas ao amigo Ronaldo: "Sim, porque eu acho que é muito barato criticar. As pessoas dão mais valor a criticar o próximo por aquilo que faz na profissão do que lhe dar valor pelo que já fez pelo futebol".