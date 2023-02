Pepe falou com Ronaldo sobre a mudança: "Sentia isso pelos jogos"

Pepe, entrevistado na Sport TV, contou o teor de uma recente conversa com Cristiano Ronaldo, que depois do Mundial'2022 trocou o Manchester United pelo Al Nassr, da Arábia Saudita

"Disse-lhe que estava feliz, sentia isso pelos jogos", referiu Pepe, entrevistado na Sport TV. O defesa do FC Porto e da Seleção Nacional contou o teor de uma recente conversa com Cristiano Ronaldo, que depois do Mundial'2022 trocou o Manchester United pelo Al Nassr, da Arábia Saudita.

"Nota-se e disse-lhe isso. Ele disse que estava bem. O mais importante é ele sentir-se assim, e a família sentir-se bem", contou ainda. A entrevista irá para o ar esta sexta-feira.