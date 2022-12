Nihat Kirmizi, membro independente da direção do Galatasaray, admitiu esta segunda-feira que sonha em contratar Cristiano Ronaldo, ainda que admita que o clube turco não tem forma de competir com o poder financeiro do Médio Oriente.

"Claro que sim, imaginem termos um jogador como Cristiano Ronaldo, o que significaria para os adeptos... Mas a transferência não é fácil. Existem ofertas muito superiores por Ronaldo oriundas da Europa e dos países árabes, com uma diferença enorme. Mas tudo é possível", começou por garantir o dirigente.

"Falar cedo de mais pode magoar a transferência, que é muito difícil. Eu penso que Ronaldo prefere jogar no Galatasaray do que num país árabe. Todos querem jogar no Galatasaray. Há orçamentos enormes nos clubes árabes e não podemos oferecer o mesmo do que eles, mas muitos jogadores escolhem o Galatasaray como primeiro clube na Turquia", completou.

Recorde-se que, tal como O JOGO avançou desde o dia 1 de dezembro, Ronaldo recebeu uma proposta dos sauditas do Al Nassr que contempla um salário de cerca de 200 milhões de euros por temporada, com vista a um contrato de dois anos e meio, mas ainda não tomou uma decisão final, estando focado no Mundial'2022.