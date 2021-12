Pelé celebra fim de tratamento e Cristiano Ronaldo deixa mensagem ao brasileiro

O antigo futebolista brasileiro Pelé encontra-se hospitalizado para tratamento de um tumor no cólon.

Considerado por muitos como o melhor jogador de todos os tempos, o futebolista brasileiro Pelé celebrou com uma mensagem nas redes sociais a última sessão de quimioterapia para tratamento de um tumor no cólon. E como apoio, o antigo jogador recebeu a mensagem de uma outra estrela: Cristiano Ronaldo.

O internacional português desejou "força" a quem chamou de "amigo".

"Hoje fiz a minha última sessão [de quimioterapia] do ano de 2021. Vou aproveitar para fazer uma nova bateria de exames, por isso ficarei aqui alguns dias", explicou Pelé, de 81 anos, na rede social Instagram.

Na foto que ilustra esta mensagem, Pelé aparece a sorrir, numa cama de hospital, com o punho erguido, como se estivesse a comemorar um golo. No dia 4 de setembro, Pelé foi operado no mesmo hospital para remover um tumor no cólon detetado durante exames de rotina.