Palmarés de Ronaldo deve ficar inalterado pela segunda vez desde 2005

Ronaldo, avançado português do Manchester United

Manchester United ficou afastado de três competições e a distância para a liderança da Premier League soa a missão impossível para o conjunto de Ralf Rangnick

A eliminação do Manchester United nos "oitavos" da Champions, ante o Atlético (2-1), deverá fazer com que Ronaldo não erga, pela segunda vez apenas, nenhum troféu nos últimos dezassete anos, interrompendo a série de 12 épocas seguidas com celebrações.

Com a saída da Taça da Liga e da Taça de Inglaterra nesta época, e a distância (ainda que matematicamente recuperável) de vinte pontos para o líder Manchester City na Premier League, a eventual conquista da Champions seria o objetivo plausível.

Aos red devils restam nove rondas do campeonato inglês para concluir 2021/22, o que perfaz 27 pontos. O título soa a missão impossível já que o Manchester City, bem distante (e com a companhia do Liverpool) apenas perdeu três duelos em 29 rondas.

Perante este cenário, Ronaldo não adicionará, provavelmente, nenhum título ao extenso palmarés da carreira, tal como ocorreu, mais recentemente, em 2009/10, a primeira época no Real Madrid, e em 2004/05, a segunda no Manchester United.

