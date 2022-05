"Os meus festejos não são como os de Ronaldo, mas vou pensar num muito em breve"

Declarações de Jadon Sancho, jogador do Manchester United, em resposta a adeptos do emblema inglês.

Numa sessão de perguntas e respostas com os adeptos, Jadon Sancho, que chegou ao Manchester United no mercado de transferências do verão de 2021, proveniente do Borussia Dortmund, recordou o momento em que percebeu que iria treinar e jogar com o ex-Juventus.

"Eu estava louco, porque ele é um grande jogador e sempre o vi como modelo. É incrível o que ele fez na sua carreira", começou por dizer.

"Para um jovem jogador que o admira tanto quanto eu, foi um sonho tornado realidade", continuou, antes de ser questionado sobre o facto de não ter um festejo habitual nem marcante como tem o craque português.

"Estava a olhar para os meus últimos festejos recentemente e eles foram meio aborrecidos. Não são como os do Ronaldo, onde todos gritam com ele. Mas garanto-vos que vou pensar num muito em breve", concluiu.