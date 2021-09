"Os jogadores que vão jogar com Ronaldo no United devem estar gratos todos os dias"

Fábio e Rafael da Silva recordam a ajuda do português, aquando da primeira passagem do português pelo United.

Fábio e Rafael da Silva são dois irmãos gémeos que coincidiram com Cristiano Ronaldo na primeira passagem do português pelo Manchester United. Em entrevista ao jornal britânico "Daily Mail", ambos destacam a importância que CR7 desempenhou para ambos na fase inicial da carreira.

Antes de rumarem a Old Trafford, ambos contavam também com o interesse do Arsenal e na memória está ainda um telefonema de Ronaldo. "Primeiro um cumprimento em português. Depois, uma voz diz: 'É Cristiano Ronaldo'. Pensei que fosse uma piada, mas depois disse: 'Não, daqui é Cristiano. Estou a ligar para vires para o United. Posso ajudar-vos. Vocês vão gostar'", contou Fábio. "Sir Alex deve ter sabido do Arsenal. Foi uma forma de ter a certeza que íamos para Manchester. Resultou", apontou.

"Ele é o meu herói, o melhor. Ajudou-me muito quando dizia: 'Não te preocupes, limita-te a jogar. Com calma, compostura. Vou estar aqui para ti'. Isso significou muito para mim e o talento dele é algo que nunca mais vi na minha vida", vincou Fábio.

"Adoro-o porque foi exemplo muito grande para rapazes jovens como nós. É isso que iremos fazer pelos jogadores, desta vez. As coisas que levei do Cristiano são para a vida. Os jogadores que vão, agora, jogar com ele no United devem estar gratos todos os dias", completou.

Fábio da Silva, lateral de 31 anos, joga atualmente no Nantes, de França. Já o irmão Rafael, também defesa, alinha na Turquia, ao serviço do Basaksehir.