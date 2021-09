"Os jogadores pensaram que Ronaldo era suficiente para ganhar jogos"

Leonardo Bonucci falou sobre os anos do português em Turim

Terminada a aventura no Real Madrid, Cristiano Ronaldo escolheu a Juventus para continuar a sua carreira, no ano de 2018. Bonucci, colega do português nos três anos de Turim, recordou a passagem de um dos melhores do planeta pela Serie A.

"A presença de Cristiano influenciou-nos muito. O simples facto de treinar com ele deu-nos uma vantagem, mas inconscientemente os jogadores pensaram que a sua presença era suficiente para ganhar jogos. Começámos a ficar aquém do nosso trabalho diário, humildade, sacrifício, o desejo de estar presente para o colega", começou por afirmar o central, em entrevista ao AS.

Bonucci lembrou ainda o último ano do português em Turim e a forma como o individual deixou de ter tanta importância no coletivo.

"Na época passada terminámos em quarto lugar e ganhámos o Copa porque éramos novamente uma equipa. Perdemo-lo. Talvez porque compreendemos que se o déssemos ao Cristiano, ele ganharia o jogo. Mas Cristiano precisava mais da equipa do que nós dele. Tinha de haver uma mudança, porque é a equipa que torna os jogadores bons, não o jogador a equipa, mesmo que ele seja o melhor do mundo", concluiu.