Os impressionantes números de Ronaldo: Pirlo comenta e Juventus deixa garantia

O internacional português foi o autor dos dois golos da Juventus no triunfo sobre o Cagliari (2-0) e elevou para oito os marcados em cinco jornadas.

Após o empate 1-1 com a Lázio na ronda anterior, a Juventus reencontrou-se com os triunfos e, mais uma vez, Cristiano Ronaldo foi a figura. No 2-0 sobre o Cagliari, o internacional português bisou e tornou-se no primeiro jogador da Vecchia Signora a faturar nos primeiros cinco jogos em que alinhou numa época da Serie A desde a era dos três pontos, introduzidos em 1994/95.

O capitão da Seleção Nacional, que falhou os duelos com o Crotone e Hellas Verona devido à covid-19, elevou para oito os golos apontados esta época na prova, igualado Ibrahimovic (também tem cinco jogos) no topo dos artilheiros. E com o bis de ontem, sábado, Ronaldo soma 60 golos marcados no campeonato italiano em 69 partidas (média de 0,86 por jogo) e leva 748 na carreira, entre clubes e Seleção. Está assim a 19 tentos de Pelé (767), o terceiro maior goleador da história do futebol.

O show do camisola sete da Juve começou aos 38", quando, após um passe de Morata, tirou dois adversários da frente e rematou sem chances de defesa. Quatro minutos depois, surgiu ao segundo poste a desviar um cabeceamento de Demiral num canto.

"Ronaldo é o nosso jovem e temos de o manter assim. Deu-me grande disponibilidade nos treinos, nos jogos, para tudo. Os seus golos e talento não são naturais, temos sorte de o ter na Juve", resumiu o treinador Andrea Pirlo.

Juventus garante continuidade do português

Cristiano Ronaldo acaba o contrato em 2022 e nos últimos tempos a Imprensa internacional tem aventado a possibilidade de mudar de ares no fim da época. O tema foi ontem abordado por Fabio Paratici e o diretor-geral da Vecchia Signora garantiu que o internacional luso vai continuar. "Posso assegurar-vos que Ronaldo vai ficar na Juve. O seu futuro passa por aqui. Todos os dias aparecem novos clubes e nós nem fazemos caso", afirmou o dirigente. PSG, Real Madrid e Manchester United têm sido apontados como possível destino para o CR7.