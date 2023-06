"Os adeptos do Arsenal riram-se de mim quando sugeri Cristiano Ronaldo"

Piers Morgan voltou a defender que o craque português teria sido útil numa temporada em que o título inglês fugiu para o Manchester City.

O Arsenal viu escapar o sonho de conquistar de novo o título inglês, numa temporada na qual liderou a Premier League durante bastante tempo. Piers Morgan, adepto dos gunners e autor da entrevista a Cristiano Ronaldo pouco antes do adeus do craque ao United, voltou a recordar o português, agora no Al Nassr.

"Os adeptos do Arsenal riram-se de mim no ano passado quando sugeri que Cristiano Ronaldo seria uma ótima contratação para o resto da temporada do Arsenal, assim que deixasse o Manchester United. Eles estão a rir agora? Devíamos ter percebido logo que ter alguém como o [Cristiano] Ronaldo, sobretudo quando o Gabriel Jesus se lesionou, poderia ter ajudado", afirmou ao talkSPORT. "Não apenas pelos golos, mas pela mentalidade vencedora. Você coloca alguém assim no balneário e todos os jovens jogadores gravitam nessa mentalidade", apontou.

"Não tenhamos muitas ilusões, verdade seja dita. Nós perdemos o título, nós tínhamos isso na mão e vacilámos. É uma questão de mentalidade, como sempre falo", disse ainda.